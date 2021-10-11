Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi!

Ankara'da Ahmet S. ile Banu S. 2014'te evlendi. Eşinin Whatsapp'tan "Mehmet" isimli biriyle yazışmaları gören Ahmet S., eşinin sadakatinden kuşkulanarak ayrılmaya karar verdi.

GÜNLÜĞÜ BULUNCA HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Mesajları gördükten sonra kadının evden gitmesi üzerine Ahmet S., gardıropta kalan kadına ait günlüğü fark etti. Eşinin evlilik öncesinden bu yana devam eden ilişkisini de öğrenmiş oldu.

EVLENMEDEN ÖNCE DE BİRLİKTELERMİŞ

Kadının evlenmeden önce 2011'de el yazısıyla yazdığı ve "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu.

Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" yazısını ve 2012'de de yine Mehmet ile ilgili günlüğündeki notları gören Ahmet S., Mehmet ile eşi Banu'nun üniversite yıllarından bu yana ilişkileri olduğunu öğrendi.

SAYFALARI DAVA DOSYASINA KOYDU

Daha sonra Banu ile Mehmet'in yazışmaları ile günlük kayıtlarından oluşan 24 sayfayı avukatına veren Ahmet S. eşine karşı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.

KARISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Banu S. günlüğünü mahkemeye vererek özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla kocasından şikâyetçi oldu. Mahkeme, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek kadını ağır kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Banu S. eşinin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini, günlüğün ilgili sayfalarını, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığını iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, koca suçsuz bulundu. Kadın ise dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da aile içi geçimsizliğin kaynağının, kadının güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıdığı belirtilerek Ahmet S.'nin beraatını karar verdi.