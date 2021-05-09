Kocasını öldürüp 10 parçaya bölmüştü, sır perdesi aralandı!
İki gün önce foseptik çukurunda parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 27 gündür aranılan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu ortaya çıkınca cinayetle ilgili gözaltına alınan karısı, suçunu itiraf etti. Kocasını 10 parçaya ayıran Beyhan Bigeç'in başkasıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca kocasını öldürdüğü ortaya çıktı.
Bingöl Karlıova'da iki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç kaybolunca, babası Fikri Bigeç durumu jandarmaya bildirdi. Aramalarda şahsın izine rastlanmadı.
KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ANLADILAR
İki gün önce baba Bigeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bigeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.
HER ŞEYİ ÖĞRENİNCE ÖLDÜRDÜ
10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Bigeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bigeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Sabah'ın haberine göre, Yılmaz Bigeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü. Yılmaz Bigeç, eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekildi. Eşi uyuduktan sonra Beyhan Bigeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü. Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.
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