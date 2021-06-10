Kocasını ve görümcesini öldürdü "Osmaniye"
Bir kadın, kocasını ve görümcesini başlarından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kadın, gözaltına alındı.
TÜRKİYE 10.06.2021, 09:43 10.06.2021, 10:05
Sabah saatlerinde Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde G.U. adlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. ve görümcesi Ela U.'yu silahla başlarından vurdu.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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