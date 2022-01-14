Köfte sattığı minibüsü yandı

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana gelen yangında, park halinde olan ve bugün için kapalı olan köfteci minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Minibüste bulunan tüplerin patlamaması ise büyük bir faciayı önledi.

"YANGINI ÇIKARANI TANIYORUM"

Minibüsü yanan Bircan Pakır: “Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı ben yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor.” dedi.

Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışması sürüyor.