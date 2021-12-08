Kolonya içti, hayatını kaybetti
Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 08.12.2021, 15:26
Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen 44 yaşındaki Ünal E. zehirlendi. Arkadaşını telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.
Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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