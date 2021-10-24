Komandolar saldırıyı önledi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TÜRKİYE 24.10.2021, 12:24 24.10.2021, 12:26
Komandolar saldırıyı önledi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB, sabah saatlerinde Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. 
 

#Komando #Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı bölgesi #pkk #AksuTV #AksuTVHaber
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