Komandolar saldırıyı önledi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB, sabah saatlerinde Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

