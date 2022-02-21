Komandolar Suriye görevi için yola çıktı

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesine devam ediyor.
Batman'da sınır ötesi operasyonlarına katılmak için sabırsızlanan komandolar, bugün Suriye'ye gitmek üzere harekete geçti.
AİLELER GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
Askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.
Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar duygusal anlar yaşadı.
GÖREVLERİ 3 AY SÜRECEK
Kahraman Türk askeri, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak.