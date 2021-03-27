Komşu, 2 yaşındaki bebeğin anne ve dayısına pompalıyla ateş açtı

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için 2 yaşındaki bebeğiyle yeni bir eve taşınan kadın, bebeğinin sesi nedeniyle alt komşuyla sorun yaşamaya başladı. Defalarca özür dilemesine rağmen alt komşu şikayetlerine devam edince genç kadın taşınma kararı aldı. Komşunun polisi arayıp şikayetçi olduğu bir sırada genç kadının abisi konuşmak için komşuya indi. Öfkeli komşu içeriden getirdiği pompalıyla rastgele ateş etmeye başladı. Yaralanan iki kardeş şu an yürüyemiyor.

TÜRKİYE 27.03.2021, 10:27
Komşu, 2 yaşındaki bebeğin anne ve dayısına pompalıyla ateş açtı

Mamak'ta eşiyle boşanma aşamasında olan Damla Kılıç, 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte 20 gün önce bir apartman dairesinde ev tuttu. İlk günden itibaren alt kat komşusu İsmail B. ile çocuğun gürültü yaptığı gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. Defalarca özür dilemesine rağmen bir türlü komşu krizi çözülmedi.

Sabah'ın haberine göre, yaşanan sorunların devam etmesi nedeniyle Kılıç evden taşınmaya karar verdi. Bu sırada alt kat komşu İsmail B. zabıta ekiplerini arayıp Kılıç'ı yine şikayet etti. İddiaya göre olay günü Kılıç'ın erkek kardeşi alt komşu ile konuşmak için yanına gitti.

ÖNÜNE GELENE ATEŞ ETTİ

İkili arasında tartışma çıktı. İçeri giren İsmail B., av tüfeği ile tekrar çıktı ve önüne gelene ateş etti. Kılıç ve kardeşine onlarca saçma isabet etti. Yaralanan 2 kardeş de yürüyemez duruma geldi.

"2 YAŞINDAKİ BEBEĞİN SESİ İÇİN ŞİKAYETE GELDİ"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Kılıç şunları söyledi:

"Evi 20 gün önce tuttum toplam 10 gün oturmadım. Zaten eşimle ayrılma aşamasında olduğumuz için zar zor yeni bir hayat kurmak istemiştim. Bu komşu ilk günden beri 2 yaşındaki bebeğin her sesinde bana şikayete geldi. Ben kendisinden defalarca özür diledim. Ama her defasında daha öfkeli cevaplar aldım. Beni zabıtaya şikayet etti. Evden çıkma kararı aldım. Olay günü kardeşim geldi, yanına gidip konuşmak istedi."

"RESMEN BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Kardeşinin konuşmak için komşuya gittiğini söyleyen Kılıç, "Kardeşimle ikisi tartışmaya başladı. Adam kapıyı kapatıp içeri girdi. Biz de arkamızı döndük gidiyorduk. Birden av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Resmen bizi öldürmek istedi. 5 el ateş etti. Ben de kardeşim de yaralandık. Vücudumda onlarca saçma izi var. Hemen karakola şikayete gittik. Gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.

"EŞYALARIMI ALMAK İÇİN BİLE GİDEMİYORUM"

Annesinin evine geldiğini söyleyen genç kadın, "Şimdi annemin evine geldim, zaten o evden taşınmaya karar vermiştim. Eşyalarımı almak için bile gidemiyorum. Bizi öldürmeye teşebbüs eden adam serbest geziyor. Korkuyorum, bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Bildiğin bize pompalı tüfekle ateş etti. Gerekçe ise 2 yaşındaki çocuğun çıkardığı ses" dedi.

#komşu #saldırı #şiddet
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