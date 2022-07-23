Komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı
Diyarbakır'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada darp sonucu 6 kişi yaralandı, kadınların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 23.07.2022, 20:29
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gazi Köşkü Tesisleri'nde karşılıklı iki kafenin aralarından husumet olan çalışanları arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınları da dahil olduğu tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.
6 kişi yaralandı
Darp sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
10 kişi gözaltına alındı
Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.
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