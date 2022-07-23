Komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gazi Köşkü Tesisleri'nde karşılıklı iki kafenin aralarından husumet olan çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınları da dahil olduğu tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

6 kişi yaralandı

Darp sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10 kişi gözaltına alındı

Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.