Komşu katiline şok ceza!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Akkuzu, iki yıl önce komşusu Kübranur Akarsu'ya (20) "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bırakarak gündeme gelmişti.

Olay üzerine harekete geçen Akarsu Ailesi de konuyu yargıya taşımıştı.

Tarlada karşılaştığı aileyi öldürdü

Mahkeme devam ederken aralarında husumet bulunan iki aile, geçtiğimiz yılın mayıs ayında bir tarlada karşılaşarak tartışmaya tutuştu. Mehmet Akkuzu, pompalı tüfekle baba Serkan Akarsu ile anne Gülseven Akarsu'yu vurarak ölümlerine sebep oldu. Katil cinayet sonrası tutuklandı.

2 kez müebbet aldı

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Akkuzu hakkında karar çıktı. Sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katıldı. Mahkeme heyeti Akkuzu'yu, Serkan ve Gülseven Akarsu'yu öldürmesi nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.