Komşuların kavgasında ortalık karıştı! Kopan parmağı dakikalarca aradılar
Bolu'da yaşayan komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve tüfekli kavgada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memurunun ise yere düşmesi nedeniyle omzu çıktı. Öte yandan olay esnasında şahıslardan bir kişinin kopan parmağı, dakikalarca aranmasına karşın bulunamadı.
Saat 22.00 sıralarında, Küçükberk Mahallesi 6. Cadde'de yan yana olan müstakil evlerde oturan komşular Burak Sokulluoğlu ile Ergün Baştürk geçen cumartesi günü akşam saatlerinde aralarındaki sorunlar nedeniyle tartıştı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışma kavgaya dönüşünce, diğer komşuların araya girmesi ve ihbar ile gelen polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi. Bu gece yeniden karşılaşan Burak Sokulluoğlu ve Ergün Baştürk yeniden tartışmaya başladı. Ergün Baştürk yanında bulunan kardeşi Ersin Baştürk ile birlikte, iddiaya göre Burak Sokulluoğlu'na bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Sokulluoğlu evine girip pompalı tüfek alarak dışarı çıkıp ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler hafif yaralandı. Kavgaya karışan Sokulluoğlu'nun yakını Murat Acar da darbedildi.
POLİSİM OMZU ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yere düşünce omzu yerinden çıktı.
KOPAN PARMAĞI ARADILAR
Kavga sırasında Ergün Baştürk'ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı. Kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri, sinir krizi geçirenleri sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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