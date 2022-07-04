Komşusunu tüfekle öldürdü
Çıkan tartışmada komşusunun saçmalarının hedefi olan 66 yaşındaki Ahmet P., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.07.2022, 09:30
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 66 yaşındaki Ahmet P. ile komşusu arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken Ahmet P., komşusu tarfından tüfekle vuruldu.
Ahmet P. hayatını haybetti
İhbarı alan emniyet güçleri olay yerine gelirken sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Ahmet P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli gözlatına alındı
Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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