Komşusunu tüfekle öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 66 yaşındaki Ahmet P. ile komşusu arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken Ahmet P., komşusu tarfından tüfekle vuruldu.

Ahmet P. hayatını haybetti

İhbarı alan emniyet güçleri olay yerine gelirken sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Ahmet P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözlatına alındı

Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.