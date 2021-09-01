Konsere geç kalan Koray Avcı'nın imdadına zabıta yetişti

Ünlü popçu Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekip bir gencin motoruna binmişti. Şimdi de Koray Avcı, zabıta memurunun yardımıyla konsere yetişti.

"HADİ KONSERE"

Avcı, motor üzerindeki eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşlara "Hadi konsere" diyerek seslendi.

"DÜN DE BÖYLE GİTTİK KONSERE"

Yoldan geçen vatandaşlara "Hadi konser yok mu konser?" diyerek seslenen Koray Avcı, "Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!" dedi.