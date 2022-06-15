Konteynerde bebek cesedi bulundu
Salihli'de bir kağıt toplayıcısı, çöpleri karıştırdığı sırada bebek cesedi buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri gelirken, bebeğin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
TÜRKİYE 15.06.2022, 12:53 15.06.2022, 12:55
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.
Yüksel Özdemir Caddesi'ndeki bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştıdığı sırada battaniyeye sarılı bebek cesedi buldu.
Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı.
Ceset morga kaldırıldı
Araştırmalar sonucunda bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri çalışmalara başladı
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
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