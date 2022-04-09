Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
Konya’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu. Aracın çarptığı duvar yıkılırken kazada 3 kişi yaralandı, otomobil de hurdaya döndü.
TÜRKİYE 09.04.2022, 08:56
Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde gece saatlerinde, seyir halinde olan Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç hurdaya döndü
Kazada araçta bulunan ve yaralanan sürücü Ö.Ö., J.Ö. ve Z.B. ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı.
Bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kaldırıldı.
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