Kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan toptan malzeme satan bir süper marketin önünde meydana geldi.İddiaya göre, markete alışverişe gelen kadın sürücü otomobilini park etmek istediği sırada araç kontrolden çıkarak hızla marketin camına ve kirişine çarptı. O sırada mağaza çalışanı 2 kişi, 2 çocuk ve bir yaşlı kadın daorada bulunmaktaydı. Şans eseri kaza ucuz atlatılırken, o anları mağaza sorumlusu anlattı.

Dükkanın içerisine girseydi daha kötü şeyler olabileceğini belirten mağaza sorumlusu Ragib Aslan, "Kaza, akşam üzerine doğru saat 17.30 sıralarında oldu. Galiba ehliyetini yeni almış bir kadın sürücü aracıyla birlikte kontrolsüz bir şekilde gelerek mağazanın dış kısmına çarptı.

Bu esnada çarptığı yerde bizim iki görevlimiz ve yaşlı bir teyzemizle iki çocuk orada duruyordu. Allah'tan kazayı kıl payı atlatıyorlar. Bu şekilde kazayı atlattık. Yaşlı teyzemize de çarpıyor ama çok şükür kötü bir şey yok. Kazayı ucuz atlattı herkes" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, mağaza önünde duran araç park kısmındaki demir korkulukları aşan otomobil mağazanın camına çarpıyor. O sırada 2'si çocuk 5 kişi kazadan kıl payı kurtuluyor. Yaşlı kadın arabanın aynasının çarpması sonucu yere düşüyor.