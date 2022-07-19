banner86

banner85

Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı

Türkiye genelinde konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 31,4 artışla 726 bin adedi aşarken, tüm zamanların ocak-haziran dönemi rekoru kırıldı.

TÜRKİYE 19.07.2022, 14:51
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı

Bu dönemde ocakta 88 bin 306, şubatta 97 bin 587, martta 134 bin 170, nisanda 133 bin 58, mayısta 122 bin 768, haziranda ise 150 bin 509 konut satıldı.

Ocak-haziranda en çok konut 134 bin 312 adetle İstanbul'da satılırken, onu 66 bin 323 ile Ankara, 42 bin 973 adetle İzmir izledi.

Sektör temsilcileri, tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ocak-haziran dönemi rekoru kırılmasının konuta yönelik talebin ne kadar canlı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

"Yıl sonu için 1,5 milyon adedin aşılacağını işaret ediyor"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon endişesi yaşayan yatırımcıların, tasarruflarını güvence altına almak için gayrimenkul tercihlerine ağırlık vermeye başladığını belirterek, maliyet ve enflasyon etkisiyle artan konut fiyatlarına rağmen yatırımcıların tercihinin yine konut olduğunu söyledi.

Durbakayım, "Yılın ilk yarısında konut satışları yeni bir rekor seviye için yükseliş ivmesini devam ettirdi. Özellikle ikinci el satışları 100 bin bandını aşarak haziranda 105 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen toplam konut satışı ise 150 bin 509 oldu. Bu veriler, toplam konut satışlarının 2022 sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağını işaret ediyor." diye konuştu.

"Sıfır konut satışlarındaki düşük rakam üretime ihtiyacı gösteriyor"

Bünyesinde Coldwell Banker, Century 21 ve Era markalarını barındıran MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş da haziranda toplam satışlar içinde ipoteklilerin payının yüzde 27; ilk satışların payının ise yüzde 29,7 olduğunu belirterek, kredili satışlarda yaşanan artıştan bahsetti.

İlk 6 ayda birinci el satılan konut adedinin 208 bin olarak gerçekleştiğini dile getiren Taş, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el satış ise 517 bin adet oldu. Yıl toplamında sıfır konut satışları 400 bin adedi bulamayabilir. Bu rakam 2013'ten beri şu ana kadarki en düşük rakam olacak. Bu durum yeni projelere ve konut üretimine ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Gerçek eve ihtiyacı olanın ev alamadığı, parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz. Kira fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ilk evini alacaklara daha detaylı teşvikler değerli olacaktır."

"Desteklerin olumlu sonuçlarını görüyoruz"

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise Türkiye'de gayrimenkulün ana sektörlerin başında geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak artan üretim maliyeti, yeni konut üretiminin yeterli olmayışı, buna karşın güçlü talep ve yabancı ilgisi fiyatların ciddi oranda artmasına sebep oluyor. Bu durum karşısında güçlü konut üreticileri faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor. Ancak piyasanın hareketlenmesi ve satışların artması için kamu tarafından destek verilmesi de şart.

Bu desteklerin olumlu sonuçlarını mayıs rakamlarında gördük. Haziran verileri de bu rüzgarın devam ettiğini ve sektörümüzün gücünü; gösteriyor. Salgının etkilerine ve mevcut ekonomik duruma rağmen gelen rakamlar, sektörün sağlamlığının kanıtı olarak yansıyor. Konut ve arsa satışlarında ikinci yarıda da benzer bir performans bekliyoruz."

"Orta ve alt gelir gruplarına yönelik sosyal projeler hayata geçirilmeli"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, hem Türkiye geneli hem de yabancıya satışların artarak sürdüğünü söyledi.

Konut satışlarındaki rekorlara rağmen orta ve alt gelir gruplarının ev alma ihtimalinin her geçen gün azaldığını dile getiren Özgün, "Evi olmayan alt ve orta gelir grubuna sahip ailelerin konut alabilmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilmeli. Bu çok önemli. Çünkü bahsettiğimiz bu grubun ev alma ihtimali her geçen gün azalıyor. Kamuya ait arazilerde uydu kentler ve yüksek adetli sosyal konut projeleri hayata geçirilmeli." diye konuştu.

#KONUT #Türkiye
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31