Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı

Bu dönemde ocakta 88 bin 306, şubatta 97 bin 587, martta 134 bin 170, nisanda 133 bin 58, mayısta 122 bin 768, haziranda ise 150 bin 509 konut satıldı.

Ocak-haziranda en çok konut 134 bin 312 adetle İstanbul'da satılırken, onu 66 bin 323 ile Ankara, 42 bin 973 adetle İzmir izledi.

Sektör temsilcileri, tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ocak-haziran dönemi rekoru kırılmasının konuta yönelik talebin ne kadar canlı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

"Yıl sonu için 1,5 milyon adedin aşılacağını işaret ediyor"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon endişesi yaşayan yatırımcıların, tasarruflarını güvence altına almak için gayrimenkul tercihlerine ağırlık vermeye başladığını belirterek, maliyet ve enflasyon etkisiyle artan konut fiyatlarına rağmen yatırımcıların tercihinin yine konut olduğunu söyledi.

Durbakayım, "Yılın ilk yarısında konut satışları yeni bir rekor seviye için yükseliş ivmesini devam ettirdi. Özellikle ikinci el satışları 100 bin bandını aşarak haziranda 105 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen toplam konut satışı ise 150 bin 509 oldu. Bu veriler, toplam konut satışlarının 2022 sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağını işaret ediyor." diye konuştu.

"Sıfır konut satışlarındaki düşük rakam üretime ihtiyacı gösteriyor"

Bünyesinde Coldwell Banker, Century 21 ve Era markalarını barındıran MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş da haziranda toplam satışlar içinde ipoteklilerin payının yüzde 27; ilk satışların payının ise yüzde 29,7 olduğunu belirterek, kredili satışlarda yaşanan artıştan bahsetti.

İlk 6 ayda birinci el satılan konut adedinin 208 bin olarak gerçekleştiğini dile getiren Taş, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el satış ise 517 bin adet oldu. Yıl toplamında sıfır konut satışları 400 bin adedi bulamayabilir. Bu rakam 2013'ten beri şu ana kadarki en düşük rakam olacak. Bu durum yeni projelere ve konut üretimine ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Gerçek eve ihtiyacı olanın ev alamadığı, parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz. Kira fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ilk evini alacaklara daha detaylı teşvikler değerli olacaktır."

"Desteklerin olumlu sonuçlarını görüyoruz"

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise Türkiye'de gayrimenkulün ana sektörlerin başında geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak artan üretim maliyeti, yeni konut üretiminin yeterli olmayışı, buna karşın güçlü talep ve yabancı ilgisi fiyatların ciddi oranda artmasına sebep oluyor. Bu durum karşısında güçlü konut üreticileri faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor. Ancak piyasanın hareketlenmesi ve satışların artması için kamu tarafından destek verilmesi de şart.

Bu desteklerin olumlu sonuçlarını mayıs rakamlarında gördük. Haziran verileri de bu rüzgarın devam ettiğini ve sektörümüzün gücünü; gösteriyor. Salgının etkilerine ve mevcut ekonomik duruma rağmen gelen rakamlar, sektörün sağlamlığının kanıtı olarak yansıyor. Konut ve arsa satışlarında ikinci yarıda da benzer bir performans bekliyoruz."

"Orta ve alt gelir gruplarına yönelik sosyal projeler hayata geçirilmeli"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, hem Türkiye geneli hem de yabancıya satışların artarak sürdüğünü söyledi.

Konut satışlarındaki rekorlara rağmen orta ve alt gelir gruplarının ev alma ihtimalinin her geçen gün azaldığını dile getiren Özgün, "Evi olmayan alt ve orta gelir grubuna sahip ailelerin konut alabilmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilmeli. Bu çok önemli. Çünkü bahsettiğimiz bu grubun ev alma ihtimali her geçen gün azalıyor. Kamuya ait arazilerde uydu kentler ve yüksek adetli sosyal konut projeleri hayata geçirilmeli." diye konuştu.