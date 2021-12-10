Konya'da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi isimli kişiden haber almayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ

Boyacı Ali Mahallesi 90016. Sokak üzerindeki evde inceleme yapan polis ekipleri, Nakibullah Rüstmi'yi başına poşet geçirilmiş şekilde hareketsiz yatarken buldu.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ise, 35 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nakibullah Rüstmi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nakibullah Rüstmi'nin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.