Konya'da başına poşet geçirilmiş ceset bulundu
Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, adreste yaptığı incelemede, kişiyi başına poşet geçirilmiş halde ölü buldu. Ceset otopsi için morga kaldırıldı.
TÜRKİYE 10.12.2021, 15:18
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi isimli kişiden haber almayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.
BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ
Boyacı Ali Mahallesi 90016. Sokak üzerindeki evde inceleme yapan polis ekipleri, Nakibullah Rüstmi'yi başına poşet geçirilmiş şekilde hareketsiz yatarken buldu.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ise, 35 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nakibullah Rüstmi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nakibullah Rüstmi'nin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
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