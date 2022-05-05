Konya'da bir evde yangın
Konya'nın Karatay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.
TÜRKİYE 05.05.2022, 13:01
Konya'nın Karatay ilçesinde Yasir Ramazan E.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, eşini ve 2 çocuğunu alarak evden çıktı.
Evde bulunan parasını almak için tekrar içeri giren Yasir Ramazan E. dumandan etkilendi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Yasir Ramazan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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