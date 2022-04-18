Konya'da çatıdan uçan parça bir kişiyi hastanelik etti
Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiye isabet etti, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 18.04.2022, 15:45
Şiddetli rüzgarda Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş hanının çatısından uçan parça, yolda yürüyen Ahmet Çelik'in üzerine düştü.
Çelik'in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ahmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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