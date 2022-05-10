Konya'da iki öğrenci servisi çarpıştı!

Kent merkezi Yazır Mahallesi Semih ile Körükçü Sokak kavşağında, öğrencileri taşıyan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen minibüs ile minibüs çapıştı.

Kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.