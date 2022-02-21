Konya'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen işçileri taşıyan midibüs, Ankara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, bir un fabrikasında çalıştıkları öğrenilen araçtaki 15 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.