Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 03.03.2022, 09:36
Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 11 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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