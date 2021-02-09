Konya'da peş peşe korkutan depremler!
Konya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Öte yandan bir dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken, saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu.
BİR DEPREM DAHA
Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzlukçu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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