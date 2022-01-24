Konya'da sünger fabrikasında yangın çıktı
Konya'da bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 24.01.2022, 20:46
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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