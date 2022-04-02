Konya'da terör operasyonu: 1 terörist yakalandı
Konya'da, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alan ve aktif faaliyet gösteren "Brosk Kesri" kod adlı terörist yakalandı.
TÜRKİYE 02.04.2022, 13:30
Çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı şahısların tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar yürüten Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'de silahlı faaliyet yürüten ve Haseke-Deyrizor bölgelerinde silah eğitimi alan 1 şahsın Konya'da olduğunu tespit etti.
C.E.H isimli terörist Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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