Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Konya'da birden fazla adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
TÜRKİYE 12.01.2022, 19:17
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde Akşehir’deki adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
52 polisin katıldığı operasyonda Y.G., B.V., Y.K., M.D., M.S.T., M.Ç., E.U., M.Ö., R.A., E.D., S.Ö., F.A., H.Y. ve F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Ö. ve H.Y. tutuklandı, F.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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