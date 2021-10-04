Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sedat Bildik idaresindeki otomobil, Konya-Adana kara yolu Türkmen Kavşağı'nda, Mehmet Ali Duru idaresindeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Kudret Sır yönetimindeki tır da bu iki araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada, sürücüler Bildik ve Duru ile traktördeki Şengül Duruyaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül Duru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.