Konya'daki Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri görüldü
Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı aktarıldı.
TÜRKİYE 18.07.2022, 17:52
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.
Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı aktarıldı.
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