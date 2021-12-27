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Konya'daki 'soğuk çay' cinayetinin zanlısı, bir şey hatırlamadığını söyledi

Tatile giderken durdukları seyyar satıcıdan aldıkları çayın soğuk olduğunu söylemesi üzerine öldürülen Emel Göçer'in katil zanlısı, kendisine tokat atıldıktan sonrasını hatırlamadığını iddia etti.

TÜRKİYE 27.12.2021, 18:10
Konya'daki 'soğuk çay' cinayetinin zanlısı, bir şey hatırlamadığını söyledi

14 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi.

Göçer ve yanındakiler, Konya'nın Meram ilçesi Antalya yolunun 20'nci kilometresindeki çaycıdan ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi.

"HAVA SICAK BU HAVADA SICAK ÇAY MI İÇİLİR"

Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti.

KADIN KURTARILAMADI

Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Muhammed İlhan'ın ifadesine de yer verildi. İlhan, ifadesinde, "Antalya yolunda ailece işlettiğimiz gözleme ve çay ocağı var. İş yerimize 4-5 kadın geldi. Gözleme ve semaver çay istedi. Siparişlerini götürdük ve ardından kadınlar 'Çay soğuk' dedi. Semaverin çeşmesini açıp göstermek için sıcak suya parmağımı tuttum, elim yandı. 'Su sıcak, beğenmediyseniz içmeyin' dedim. Aralarından birisi bana tokat attı. Sinirlendim ve iş yerine giderek babama ait silahı aldım. Silahın ağzına mermi verip vermediğimi hatırlamıyorum. Annem beni tutmaya çalıştı ve ‘Bana bırak’ dedi. Annem kadınlarla konuşuyordu ve anneme bağırdılar. Silahı alıp geldiğimde kadınlara silah bulunan elimi sallayarak gidin buradan dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir anda tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı, bir şey hatırlamıyorum." dedi.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Muhammet İlhan için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'tehdit' suçundan ise 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Muhammet İlhan'ın yargılanmasına 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya İlhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Öldürülen Emel Göçer'in yeğenleri Gülşen ve Hazal Özkıran ile Zerda Göçer ve Emel Göçer'in annesi Döndü Göçer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TEKİN AYAK DEĞİLLER DEDİM"

Muhammet İlhan, savunmasında daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğu belirtti. İlhan iddianamesinde, "Ailecek orada çalışıyoruz. Ben biraz rahatsızım. Çocukken geçirdiğim menenjit hastalığı yüzünden yüzde 60 engelli raporum var. Bunlar gelip çay istediler. Arabaya baktım, bunlara baktım, tekin ayak değiller deyip kovaladım. Bunlara 'Gidin babam yok' dedim. Onlar orayı karıştırmaya gelmişler. Annemi dövmüşler bunlar. Para istemişler. Silah babama ait, dolabın içerisindeydi. Bana 'Çay getir' dediler. Ben de güzelce çayı verip döndüm. Beni çağırdılar, gözleme isteyip sonra iptal ettiler. Çay soğuk deyip orayı karıştırdılar. Anneme küfrettiler. Erkek şahıs bana tokat attı. Olayın şokuyla ben fazla bir şey hatırlamıyorum." dedi.

SİLAHI KAFASINA DAYAYIP ATEŞ ETTİ

Arkadaşı Emel Göçer'in öldürülmesine tanık olan Nurcan Atik, olay anında yaşananları anlattı. Atik, ''Önce Emel'e tokat attı. Sonra kolundan tutarak içeri götürmeye çalıştı. Emel dengesini kaybederek semavere çarptı. Emel 'Sen ne yapıyorsun lan' dediği için 'Sen dur bekle' diyerek içeri gidip tabanca alıp dışarı çıktı. Annesini hiç görmedik. Kendisi sakinleşmedi. Sizi öldüreceğim diyerek yanımıza geldi. Aracın yanına gelerek bizi tehdit etti. Emel 'Tamam gidiyoruz' demesine rağmen kafasına tabancayı dayayıp bir el ateş etti. Sonra annesi gelip 'Alın bunu buradan gidin' dedi. Annesini ilk defa orada gördük. Daha sonrasında Zerda'nın da kafasına silah dayadı." dedi.

AMBULANSI ARAMAMIZA İZİN VERMEDİLER

Emel Göçer'in yeğeni Zerda Göçer ise saldırgan Muhammet İlhan'ın, masada unuttukları cep telefonları alıp, ambulansı aramalarına izin vermediğini belirtti. Göçer, ''O anki panikle telefon ve cüzdanlarımızı masada unuttuk. O kişi alıp içeri götürmüş. Telefonumu ambulansı aramak için istedim ama vermedi. Biz jandarmayı yoldan çevirdiğimiz araçlarla aradık." dedi.

"BİR BARDAK ÇAY İÇİN İNSAN MI ÖLDÜRÜLÜR"

Emel Göçer’in annesi Döndü Göçer ise, "Bir bardak çay için insan mı öldürülür? Karşındaki bir kadın. Çay soğuk dediği için nasıl el kaldırırsın" dedi.

Öldürülen Göçer'in yeğenlerinden Gülşen ve Hazal Özkıran da yaşanan olayı anlattı. Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı erteledi.

#Konya #soğuk çay #cinayet
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