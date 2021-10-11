Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si gözaltına alındı.

TÜRKİYE 11.10.2021, 11:27 11.10.2021, 11:46
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş, biri açığa alınmış ve 5'i emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 İLDE OPERASYON

Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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