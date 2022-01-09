Konya ve Denizli'de peş peşe korkutan depremler!
Konya ve Denizli'de peş peşe depremler meydana geldi. Denizli'de yaşayan vatandaşlar özellikle Twitter'da sarsıntının şiddetinin yüksek olduğunu ve depremi hissettiklerini ifade ettiler. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Konya'daki depremin büyüklüğü 3.4. Depremin merkez üssünün Meram ilçesi olduğu ifade edildi. AFAD ise Denizli'deki depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
TÜRKİYE 09.01.2022, 14:30
Denizli ve Konya'da peş peşe depremler yaşandı! Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika gelişmesine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Konya'daki depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Denizli'deki depremin büyüklüğü ise AFAD 3.7 olarak açıkladı.
Konya'daki depremin saati 14.03 olarak kaydedilirken, Denizli'deki deprem ise 14.15'te meydana geldi.
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