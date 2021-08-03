Konya’da 7 kişiyi öldüren katil her yerde aranıyor

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, evin bahçesinde aileyle bir süre konuştu.

Altun, daha sonra yanında getirdiği tabancasıyla Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı.

ARAZİDE ARANIYOR

7 kişilik aileyi katleden katil Mehmet Altun’un olay yerinden kaçtığı belirlenen kiralık araç, Bozkır ilçesi civarında bulundu.

Katilin gidebileceği dağlık alandaki yerler ve bazı mahallelerdeki boş evler, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından didik didik aranırken, havadan ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile dağlık alanlar taranıyor.

Geniş ve kapsamlı çalışmayı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan yetkililer ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yakından takip ediyor.

Jandarma ekipleri, yol güzergahları ve mahalle girişlerinde bütün araçları tek tek durdurarak arıyor, kimlik kontrolü yapıyor.

Katilin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

11 YILLIK HUSUMET, 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, katliamın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, süreçle ilgili başsavcılıktan şu açıklama yapıldı:

“İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir.”