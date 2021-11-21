Konya’da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Merkez Selçuklu ilçesi'nde, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İlhan Emirhan S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, başka bir araç ile yarış yapmaya başladı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ, REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki iki yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı’nın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan sürücü İlhan Emirhan S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden iki gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.