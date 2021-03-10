Konyaspor, Bitlis şehitlerini tek kullanımlık maskeye bastı!

Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit düşmesinin acısı daha henüz yüreklerde tazeyken, Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, tartışma yaratan bir uygulamaya imza attı.

ŞEHİTLERİ MASKEYE BASTILAR

Kulüp, Bitlis’te düşen helikopterde yaşamını yitiren askerlerimizin isimlerinin yer aldığı bir maske çıkardı.

MAĞAZADA SATIŞA ÇIKTI

Konyaspor çıkardığı bu maskeleri, lisanslı ürün mağazası Konya Store'da 9.95 TL'den satışa sundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Fenerbahçe karşılaşması seremonisine de bu maskelerle çıkan Konyaspor, gelen büyük tepkiden sonra satışı durdurdu.