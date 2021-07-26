Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı
Bartın'da yaşanan iğrenç olayda bir köyün tarlasında köpeğe cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D., şikayet üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı.
TÜRKİYE 26.07.2021, 11:15
Köyde yaşayan M.D., dün tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak şikayette bulundu. Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı.
KÖPEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.
PARA CEZASI VERİLDİ
Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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