Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yakupabdal Mahallesi'nde yaşayan hayvanseverler, bölgedeki hayvanların hem beslenmelerini hem de bakımlarını sağlamak adına barınak kurdu. Çok sayıda köpeğin bulunduğu barınakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

ŞÜPHELİNİN KÖPEĞİ GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

20 gün önce doğum yapan 'Şans' isimli köpek, geçen 16 Mayıs'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından boynuna ip bağlanarak götürüldü. Barınaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin, aracından inip içeriye girerek bir süre dolaştıktan sonra köpekle tekrar çıktığı görüldü.

ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin köpeği bir süre aracına bindirmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da köpeği yakındaki köprünün altına doğru götürdüğü görüldü. Şüphelinin yaklaşık 50 dakika sonra tekrar gelerek aracına binip, uzaklaşması görüntüde yer aldı.

BİTKİN HALİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Akşam saatlerinde köpekleri kontrol etmek için gelen hayvanseverlerden Faruk Açık, 8 yavrusu bulunan köpeğin bitkin halinden şüphelinip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüyü izleyince durumu fark eden ve köpeğe tecavüz edildiğinden şüphelenen Faruk Açık ve diğer hayvanseverler, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

KÖPEKTEN SIVI ÖRNEĞİ ALINDI

Gelen ekipler köpekten sıvı örnekleri aldı ve tutanak tuttu. Daha sonra köpek, yavruları ile birlikte tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpek, tedavisinin ardından yavruları ile birlikte tekrar barınağa teslim edildi. Bu arada köpeği götürürken kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyada paylaşılan şüpheli büyük tepki çekti. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

"BİR KÖPEK İLE İNSAN NE YAPABİLİR"

Köpeğin durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan bölge sakini ve hayvansever Faruk Açık, "Bir suçlamada bulunmak istemiyoruz. Ama burada bir tünelin içerisinde, 50 dakika boyunca bir köpek ile bir insan ne yapabilir? Biz bunun araştırılmasını istiyoruz. Burada ne oldu? Bu köpek tünelin içerisine neden götürüldü? Biz bunun peşindeyiz" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını belirterek "Kentimizde meydana gelen can dostumuza yönelik saldırıyı öğrendiğimiz ilk andan itibaren olayın takipçisiyiz. Anne ve yavrularını, tedavilerini ve kontrollerini yapıp müşahede altına aldık. Sesini çıkaramayan can dostlarımızın sesi olacak, süreci yakından takip edeceğiz" dedi.