Köpeği istismar ederken yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı.

İSTİSMAR EDERKEN YAKALANDI DAYAK YEDİ

Köpeği Körfez ilçesindeki ağaçlık alana götürerek elle cinsel istismarda bulunan adam, kendisini yakalayan gençler tarafından darbedildi.

VALİ YAVUZ: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek yardım istedi. Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanan görüntü ve iddialar üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre; 13 Mart günü saat 19.10 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda bir şahsın sokak hayvanına eziyet ettiği yönünde gelen ihbara binaen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olay yerinde ilk ifadelerine başvurulan gençler şahsın sokak köpeğine eziyet ettiğini ve cinsel münasebette bulunduğunu düşünerek kendisine tepki gösterdiklerini belirtmişlerdir. Şahıstan olay yerinde alınan ilk ifadede; köpeğe yiyecek vermek istediğini, konunun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu beyan etmiştir. Doğa Koruma Müdürlüğünce şahıs hakkında idari işlem uygulanmış, ayrıca adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır.” denildi.