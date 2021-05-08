Köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşerek can verdi!
Aydın Germencik'te su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip düşen Salih Yayla, boynunun kırılması sonucu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 08.05.2021, 15:04 08.05.2021, 15:17
Saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.
YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ
Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla'nın kuyuya düştüğünü görüp sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla'nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.
Yapılan incelemenin ardından Yayla'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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