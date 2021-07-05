Köpek kulübelerinin altında 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Köpek kulübelerinin altındaki yakıt tankını iş makineleri çıkardı. 2 kişi gözaltına alındı, 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
TÜRKİYE 05.07.2021, 14:24
Adana'da merkez Seyhan ilçesindeki bir adreste kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi.
Dedektörle yapılan aramada bahçedeki köpek kulübelerinin olduğu yerde sinyal alındı.
Kulübeler kaldırıldığında akaryakıt tankerinin kapağı bulundu. İş makineleriyle kazı başlatıldı.
Yapılan kazıda polis, tankerde 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Kaçak yakıta el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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