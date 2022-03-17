Köpek nedeniyle tartıştığı çifti vurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.G. adlı kadına ait köpek, yolda yürüyen Hikmet S. ve eşi Betül S.'ye saldırdı.

BALKONDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Çift, Z.G.'ye tepki gösterince tartışma başladı. Bunun üzerine Z.G., emekli asker eşinin tabancasıyla 3’üncü kattaki evinden aşağı doğru ateş açtı. Hikmet- Betül S. çifti yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de Z.G.'yi gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karnından yaralanan Hikmet S. ile omzundan yaralanan Betül S. hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.