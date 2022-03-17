Köpek nedeniyle tartıştığı çifti vurdu
Sakarya'da köpeğinin saldırdığı Hikmet S. ve eşi Betül S.'nin tepki göstermesi üzerine tartışıp, 3'üncü kattaki evinden tabancayla çifte ateş eden Z.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 17.03.2022, 19:52
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.G. adlı kadına ait köpek, yolda yürüyen Hikmet S. ve eşi Betül S.'ye saldırdı.
BALKONDAN KURŞUN YAĞDIRDI
Çift, Z.G.'ye tepki gösterince tartışma başladı. Bunun üzerine Z.G., emekli asker eşinin tabancasıyla 3’üncü kattaki evinden aşağı doğru ateş açtı. Hikmet- Betül S. çifti yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de Z.G.'yi gözaltına aldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Karnından yaralanan Hikmet S. ile omzundan yaralanan Betül S. hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Z.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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