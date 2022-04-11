Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
Gülağaç ilçesinde İsmigül Ş., besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Kenan Güney'i sopayla, eşi Esmanur Güney'i de bıçakla yaraladı.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde İsmigül Ş. (34), iddiaya göre aynı evde birlikte yaşadıkları kardeşi Kenan Güney'in (25) eşi Esmanur G. (21) ile besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle tartıştı.
Kardeşini sopayla, görümcesini bıçakla yaraladı
Kenan Güney'in de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada İsmigül Ş., kardeşini sopa ile eşi Esnamur Güney'i ise bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kendisi de sopa darbesiyle yaralandı.
Yaralı kadının durumu ağır
Gürültüyü duyan komşularının müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi kentteki çeşitle hastanelere kaldırıldı. 6 aylık bir kız bebeği olan Esmanur Güney'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberi alınca hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Hastanede olayı anlatan Kenan Güney, "Ben köyde koyun besliyorum. Köpeklerin dövüşünü bir arkadaşım videoya almış. Kardeşim bunu görünce evde kavga çıktı. Kavgada eşim ağır yaralandı. Bende darbedildim.” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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