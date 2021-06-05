Köprüde otomobil yangını!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
TÜRKİYE 05.06.2021, 10:53
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
KÖPRÜYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
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