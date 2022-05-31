Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı

Türkiye İşçi Partisi vekilleri, bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirdi.

Vekiller Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart astı.

Görevi başındaki polislere saldırdılar

İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekillerin, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı.

O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti.

Polislerin yakasına yapışıp, yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

Haklarında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan Meclis'e giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

Ayrıca polisleri yere düşürüp, eylemine devam etmek isteyen TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.