Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te yaşanan olayda müstakil evin tadilatını yapan işçinin üzerine tavan düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 08.07.2021, 14:27
Dün akşam saatlerinde, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. No'lu sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin, cansız bendeni hastane morguna kaldırıldı.
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