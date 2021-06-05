Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı

Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın oğulları Toprak Kılınç, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle günlerce tedavi altında kaldı. Adana'da tedavi gördüğü hastaneden mutlu haber bekleyen Kılınç ailesi, gelen acı haberle yıkıldı.

"OĞLUM SEN DAHA KÜÇÜKTÜN"

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayata gözlerini yuman Toprak'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildikten sonra Atakum ilçesindeki Derecik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan Gülsüm Kahveci Kılınç, 'Oğlum sen daha çok küçüktün' diyerek gözyaşı döktü. Cenazede acılı çifti, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları da yalnız bırakmadı.

Acılı baba Şenol Kılınç'ın sosyal medyadan yaptığı, "Sen şimdi melek mi oldun? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun" paylaşımı yürekleri yaktı.