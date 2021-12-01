Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
TÜRKİYE 01.12.2021, 09:11
Aşılamanın devam ettiği ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor.
Mücadelenin değerlendirmesinin yapılacağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek.
BİLİM KURULU TOPLANTISI
Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK
Koronavirüsün seyri, artan vakalar, salgında son durum ve aşılama programının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
OMICRON VARYANTI
Virüsün ortaya çıkan yeni varyantı Omicron'un da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
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