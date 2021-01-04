Koronavirüs tedavisi gören Topbaş diyalize bağlandı
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Topbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
TÜRKİYE 04.01.2021, 11:36
Bir süredir corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.
Alınan bilgiye göre, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş'ın özel bir hastanede tedavisi sürüyor.
Yoğun bakım ünitesinde bulunan ve diyaliz makinesine bağlanan Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana Covid-19 tedavisi devam ediyor.
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