Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karantinada olması gereken kişi, çarşıda gezerken yakalandı. Karantina ihlali yapan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

TÜRKİYE 30.09.2020, 09:54
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Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak çarşıda gezdiği tespit edilen M.Z.B, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalandı.

Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.

M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

#koronavirüs #kırklareli #Kredi Yurtlar Kurumu
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