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Koronavirüs yalanıyla kocasını dolandırdı

Mehmet Esen'in 1 ay önce evlendiği eşi 'Annem koronavirüse yakalandı, eve gelme' deyip, kendisi evde yokken yaklaşık 150 bin lira değerinde altınları ve eşyaları çalıp, kayıplara karıştı.

TÜRKİYE 09.03.2022, 21:27
Koronavirüs yalanıyla kocasını dolandırdı

Adana'da 2 çocuk babası müteahhit Mehmet Esen (41), geçen Ocak ayında Neslihan C. (39) isimli kadınla evlendi.

Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evine getirdi.

150 BİN LİRALIK DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI DA ÇALDI

İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, 'Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme' diye mesaj attı. Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı.

8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.

Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oturduğu lüks sitenin güvenliğine giden Esen, ikinci şokunu da burada yaşadı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik görevlisi, L. isimli kadın, 'Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü' dedi.

Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

KARAKOLA GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI

Ancak karakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından 'Eşini darbetmişsin' denilerek gözaltına alındı.

Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşine ulaşamayan Mehmet Esen, avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.

"BENİ DARBETTİ DİYEREK, BİR DE BENİ GÖZALTINA ALDIRIYOR"

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Esen, "Annesini rahatsız diye evime getirdim. Özel hastaneye götürüp tedavisini yaptırdım ve bana 'Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme' diye mesaj attı. Bu tabi hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Benim en çok zoruma giden insanın umudunu alıp giden ve hiçbir şey olmamış gibi karakola gidip ifade verip geri çıkması. Evde olmadığım halde 'Beni darbetti' diyerek bir de beni gözaltına aldırıyor." diye konuştu.

"300-400 BİN LİRAYA YAKIN DOLANDIRICILIK VAR"

2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, "2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi. Şu an boşanma davası sürüyor. Bu kadının yakalanıp gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. Bu tarz olaylar moda haline gelmiş. Evlendikten 1 hafta sonra bütün eşyaları alıp gidiyor, daha sonra da 'Bana hediye etti' deyip çıkıp gidiyorlarmış. 300-400 bin liraya yakın dolandırıcılık var. İnsan ayrılıyorsa da adabıyla ayrılır." ifadelerini kullandı.

#Adana #koronavirüs #karantina #dolandırıcılık
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